Вагітна захисниця вже близько двох місяців перебуває в декретній відпустці.

Українська захисниця Євгенія Емеральд, яка зараз чекає на народження другої дитини, поділилася подробицями свого фінансового становища. Жінка зізналася, що в декретній відпустці вона отримує майже втричі менше, ніж на позиціях. Про це вона розповіла в інтерв'ю Славі Дьоміну:

"Я вийшла в декрет, і мені кілька місяців до літа будуть продовжувати виплачувати зарплату. У мене 15 тисяч в декреті без цих надбавок президента. Ну і все! 15 тисяч, а до цього було 40 тисяч".

Відзначимо, раніше Євгенія займалася ювелірним бізнесом і у неї був власний бренд під назвою "Emerald Evgenia". До повномасштабного вторгнення вона закрила бізнес, оскільки вже точно знала, що піде на фронт.

Зараз Емеральд розповіла, що відновлювати колишню справу поки що не планує - бачить себе "не тією Женею, якою була".

"Я закрила своє підприємство 23 лютого 2022 року і відкривати вже не збираюся. По-перше, багато хто виїхав. По-друге, я не хочу. Це такий бізнес, який точно вже не доставить мені задоволення", - поділилася захисниця.

Хто така Євгенія Емеральд

Євгенія Емеральд - українська снайперка з позивним "Жанна д'Арк". Вона стала однією з найвідоміших жінок в армії. На службі вона познайомилася зі своїм чоловіком - військовослужбовцем Євгеном Стіпанюком. Минулої осені вони одружилися. Тоді ж стало відомо, що Емеральд вагітна.

Нагадаємо, вагітна снайперка Емеральд вийшла на зв'язок після аварії і показала фото машини.

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