Захисниця зізналася, що за 15 років за кермом вона вперше потрапила в аварію.

Вагітна військовослужбовиця Євгенія Емеральд вперше вийшла на зв'язок після новини про аварію. Жінка розкрила подробиці інциденту і розповіла, що за 15 років водійського стажу це її перша ДТП.

У Instagram-блозі Євгенія також опублікувала кілька фотографій своєї автівки. На одному знімку видно, що на автомобілі пошкоджені бампер і частина кузова.

"Вчора був вибір - або лобове зіткнення, лоб в лоб, або пожертвувати своєю машиною, повернути праворуч і розбити нафіг всю машину. Я обрала другий варіант. Все на краще. Слава богу, що всі живі здорові. Так, стресонула вчора, якщо чесно, дуже сильно. Так, боляче за машину, тому що я її заробила своєю чесною працею, придбала за чесні кошти. І це дуже не в тему перед пологами, але все що не відбувається, - відбувається на краще", - поділилася військовослужбовиця.

Відео дня

Вона також додала, що її транспорт постраждав не тільки зовні, але і всередині.

"Гаразд зовні, там навіть на відео всього немає, що там з боків, але вона дуже сильно постраждала внутрішньо. Багато хто сказав, що дуже потужна машина, тому що якби була якась інша, всі ці залізяки опинилися б в салоні. Я коли це відео дивлюся, мене трясе досі. Показую свій бойовий кар, який пережив перші чотири місяці фронту. Ця машина була в Київській області, в Макарівському районі, в Харківській області, в Сумській області", - додала Емеральд.

Нагадаємо, нещодавно снайперка Євгенія Емеральд розповіла про хейт від підписників.

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