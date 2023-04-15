Вона народила дівчинку.

Українська військовослужбовиця Євгенія Емеральд вдруге стала матір'ю. Снайперка народила дівчинку. Під час пологів її підтримував чоловік - захисник України Євген Стіпанюк. Заради цього він брав відпустку та приїхав до Емеральд.

На своїй сторінці в Instagram снайперка вже показала перші фото з немовлям. Вона народила дівчинку учора, 14 квітня, о 15:25.

"Ми з Євгеном Стіпанюком стали батьками. Дякую, що ти був зі мною і витримав все моє морозиво. Дякую за найкращий результат нашого кохання. ПС: це неймовірні пологи! Мені дуже сподобалося, хочу ще. ПС2: а ім’я - поки секрет", - розповіла Емеральд в Instagram.

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На фото снайперка тримає донечку на руках. Обличчя дитини вона закрила "смайликом". Поряд із ними стоїть щасливий батько.

На ще одному фото чоловік Емеральд ніжно тримає ніжки новонародженої доньки. Стіпанюк також поділився емоціями у соціальних мережах та розповів про свої перші враження.

"Дякую, кохана, за доньку. Я мріяв про неї все життя", - написав він.

Що відомо про снайперку Емеральд

Євгенія Емеральд - снайперка, відома під псевдонімом "Жанна д'Арк". До повномасштабної війни РФ проти України вона мала ювелірний бізнес та виховувала доньку. Проте після 24 лютого 2022 року Емеральд пішла на фронт, там вона зустріла Євгена Стіпанюка, за якого восени вийшла заміж. Вони зіграли весілля у прифронтовій Харківській області.

Після цього стало відомо, що снайперка чекає на дитину. Емеральд повернулася з фронту через вагітність. Снайперка отримувала чимало негативу, її навіть звинувачували у тому, що вона нібито завагітніла у танку. На такий хейт Емеральд відповідала з гумором.

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