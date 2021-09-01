Репер брав участь у боксерських спарингах.

Російський репер Баста опублікував в Instagram відео з машини, в якій він їхав після боксерських спарингів. На обличчі у нього видно безліч синців.

"Були сьогодні спаринги. Не знаю як оцінювати свою участь, але, мені здається, що я був на висоті. Суперник жодного разу в мене не потрапив. Я курсував, зміщувався, рухався. А на обличчі - це мене собака вкусила за обличчя просто", - сказав Баста.

Трохи пізніше він показав, як виправив ситуацію з синцями. І подякував шанувальникам за відгуки про його зовнішній вигляд. Фани пожартували, що рани Басті теж собака зализала.

Баста і його позиція по Україні: що відомо

У 2017 році артист потрапив до "чорного списку" Міністерства культури, як діяч, що представляє загрозу національній безпеці України. Причина - відвідування окупованого Криму. Дана заборона діяла до 16 вересня 2020 року, після чого обмеження зняли.

Баста є автором пісні про Кримський міст, де в приспіві звучать слова "Кримський міст з'єднав два береги Росії". Також артист знімався в окупованому Криму у фільмі "Кеди", де грав роль російського військового, який служить на півострові.

У травні цього року Баста був у Києві, до нього підійшов чоловік і запитав про Крим. У підсумку охорона виконавця напала на чоловіка, який поставив запитання.

Автор: Діана Могилєвич