Чоловік вирішив нагадати, що Баста виступав в окупованому Криму.

Охоронці російського репера Басти напали на відвідувача київського ресторану, який вигукнув фразу «Крим – це Україна», і ще одного чоловіка змусили видаляти відео інциденту.

Читайте такожСБУ зняла заборону на в'їзд в Україну білоруському співакуНа кадрах відео, оприлюдненому в мережі, видно, як киянин з увімкненою камерою на смартфоні намагається потрапили всередину ресторану, де перебував росіянин. Та після фрази «Крим – український, я сказав» охорона зачинила двері. При цьому зі скандальним репером в той час фотографувався персонал закладу.

Тоді чоловік вирішив нагадати, що Баста виступав в окупованому Криму.

Як пише громадський активіст Сергій Стерненко, подія сталась у ресторані «Мокко», де обслуговували російського артиста. За його словами, автор відео навмисне приїхав до закладу, коли дізнався про прибуття туди Басти, й одразу почав записувати відео в Telegram.

«Встиг на вході перетнутись поглядами з Василем (справжнє ім’я Басти – Василь Вакуленко – ред.), який був всередині і повідомив, йому, що «Василій, хочу нагадати вам що Крим – Україна! Крим український! Баста виступав у окупованому Криму!». На цих словах до дверей підбігла охорона як закладу, так і ще 4-6 спортивних молодиків. Охорона почала зачиняти двері, а молодики випхали мене з закладу, почалася атака на мене. Василь у своєму оточенні робив нейтральний вигляд», – цитує Стерненко слова постраждалого.

В цей час інцидент на телефон знімав ще один перехожий, але охорона змусила його видаляти відео. Сам Баста не намагався зупиняти дії своїх охоронців.

Заборона на в'їзд до України реперу Басті

У 2017 році Басті заборонили в'їзд в Україну через відвідування окупованого Росією Криму. Заборона на в'їзд в Україну діяла три роки.

31 серпня 2020 року до Мінкульту надійшов лист від СБУ щодо зняття заборони в’їзду на територію України та виключення з переліку осіб, які становлять загрозу національній безпеці, громадянина РФ Василя Вакуленка.

4 травня стало відомо, що Баста, який відвідував окупований Крим, приїхав в Київ. За словами Стерненка, про можливий приїзд Вакуленка була проінформована Служба безпеки.

На 25 та 26 червня концерти Басти заплановані у Києві в Stereo Plaza.

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Автор: Яна Ставська