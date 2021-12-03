Російська телеведуча Ксенія Собчак відвідала гала-вечір "Russia in Vogue" із зачіскою, що дивно нагадує фірмовий стиль української депутатки Юлії Тимошенко.
Фото з події Собчак розмістила у себе в Instagram.
На вечір, присвячений російським дизайнерам, Собчак обрала яскравий стиль в дусі оголошеного організаторами "червоного" дрес-коду.
Телеведуча сфотографувалася в яскравому велюровому корсеті з довгими рукавами і максі-спідницею.
Макіяж зірка росТБ зробила відповідний: вечірній мейкап з темною підводкою для виразності погляду і класичною червоною помадою.
Мабуть, найцікавішою деталлю виявилася зачіска Собчак: світле волосся їй уклали у формі довгої коси, прикрасивши червоною стрічкою.
Росіянка не відповіла в коментарях на запитання читачів, хто ж її надихнув на такий образ, деякі згадали і про Юлію Тимошенко.
Як писав УНІАН, у жовтні Собчак опинилася в центрі скандалу через смертельну ДТП в Сочі, в якій загинула блогерка Катерина Тарасова. Її вже допитали у цій справі.
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