Політик показала фото в спортивному костюмі.

Депутат Верховної Ради України Юлія Тимошенко опублікувала в Instagram фотографію, на якій позує біля квітів на задньому дворі свого будинку.

У кадрі вона позувала в чорному спортивному костюмі і шапці. На стегнах вона зав'язала кофту.

"Спорт і краса природи - те, що надихає і заряджає", - саме так підписала фото Тимошенко.

"Ви прекрасна жінка", "Красуня", "Найкраща", "Супер", "Я вас не впізнала", "Юліє Володимирівно, вас прям не впізнати", - пишуть користувачі мережі.

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Автор: Діана Могилєвич