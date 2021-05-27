Тимошенко постала в новому образі / instagram.com/yulia_tymoshenko
Депутат Верховної Ради України Юлія Тимошенко опублікувала в Instagram фотографію, на якій позує біля квітів на задньому дворі свого будинку.
У кадрі вона позувала в чорному спортивному костюмі і шапці. На стегнах вона зав'язала кофту.
"Спорт і краса природи - те, що надихає і заряджає", - саме так підписала фото Тимошенко.
"Ви прекрасна жінка", "Красуня", "Найкраща", "Супер", "Я вас не впізнала", "Юліє Володимирівно, вас прям не впізнати", - пишуть користувачі мережі.
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