Більшість людей пишуть, що підтримували фінського репера Käärijä.

13 травня на Євробаченні в Ліверпулі перемогу здобула Loreen зі Швеції. Вона набрала 583 бали в сумі. На другому місці опинилася Фінляндія. Käärijä набрав 526 балів. 362 бали отримав Ізраїль, розмістившись на третьому місці.

Практично одразу в офіційному Instagram-блозі Євробачення зробили пост про переможницю, проте думки коментаторів з цього приводу розійшлися. Більшість пише, що перемогти повинна була Фінляндія. Але є й ті, хто привітав Loreen з черговим тріумфом (у 2012 році вона вже вигравала на Євробаченні, - ред).

Реакція мережі на переможця

"Просто відстійна версія "Ейфорії" (конкурсна пісня Loreen 2012 року, - ред). Норвегія або Фінляндія повинні були перемогти"

"Євробачення-2023 - це крінж (сором, - ред)"

"Фінляндія - справжній переможець"

"Фінляндія заслужила на перемогу"

"Те, що тисячам людей в залі, кричущим "Cha cha cha" закрили рот, - це факт. Але ми знаємо справжню правду"

"Голосування журі руйнує весь конкурс. Більшість підтримала Käärijä"

Користувачі Twitter також висловили своє невдоволення результатами конкурсу. Багато хто висловлює свою підтримку Фінляндії, а також Україні. Є й ті, хто зазначив, що конкурс цього року був нудним.

Відео дня

Раніше УНІАН писав про те, що відомо про переможницю Євробачення-2023.

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