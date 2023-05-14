13 травня на Євробаченні в Ліверпулі перемогу здобула Loreen зі Швеції. Вона набрала 583 бали в сумі. На другому місці опинилася Фінляндія. Käärijä набрав 526 балів. 362 бали отримав Ізраїль, розмістившись на третьому місці.
Практично одразу в офіційному Instagram-блозі Євробачення зробили пост про переможницю, проте думки коментаторів з цього приводу розійшлися. Більшість пише, що перемогти повинна була Фінляндія. Але є й ті, хто привітав Loreen з черговим тріумфом (у 2012 році вона вже вигравала на Євробаченні, - ред).
Реакція мережі на переможця
- "Просто відстійна версія "Ейфорії" (конкурсна пісня Loreen 2012 року, - ред). Норвегія або Фінляндія повинні були перемогти"
- "Євробачення-2023 - це крінж (сором, - ред)"
- "Фінляндія - справжній переможець"
- "Фінляндія заслужила на перемогу"
- "Те, що тисячам людей в залі, кричущим "Cha cha cha" закрили рот, - це факт. Але ми знаємо справжню правду"
- "Голосування журі руйнує весь конкурс. Більшість підтримала Käärijä"
Користувачі Twitter також висловили своє невдоволення результатами конкурсу. Багато хто висловлює свою підтримку Фінляндії, а також Україні. Є й ті, хто зазначив, що конкурс цього року був нудним.
Раніше УНІАН писав про те, що відомо про переможницю Євробачення-2023.