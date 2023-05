Представниця Швеції в сумі набрала 583 бали.

13 травня в Ліверпулі від імені України пройшов гранд-фінал найпрестижнішого вокального конкурсу Євробачення. Всього у фіналі виступили 26 країн. Перше місце посіла Loreen зі Швеції. Вона набрала 583 бали в сумі. Розповідаємо, що відомо про переможницю.

Хто така Loreen

Loreen - це популярна шведська співачка і авторка пісень. Вона народилася 16 жовтня 1983 року в Стокгольмі. Найбільш відома своєю перемогою на конкурсі Євробачення в 2012 році з піснею "Euphoria".

Після перемоги на Євробаченні Loreen отримала міжнародне визнання. Її композиція "Euphoria" стала хітом по всьому світу і досягла вершини музичних чартів.

Після перемоги на Євробаченні Loreen випустила дебютний альбом "Heal" в 2012 році, який також користувався успіхом у багатьох країнах Європи. Її музика містить поєднання жанрів, включаючи поп, електроніку та танцювальну музику. Її сильний і експресивний вокал, а також емоційна подача пісень відрізняють її від інших виконавців.

Після виходу дебютного альбому Loreen продовжувала створювати нову музику та виступати в різних країнах. Найвідоміші композиції - "My Heart Is Refusing Me", "We Got the Power", "Statements"і "Body".

Loreen - Tattoo: виступ на Євробаченні-2023

Євробачення-2023: як пройшов конкурс

9 травня в Ліверпулі від імені України пройшов перший півфінал, 11 травня - другий, 13 травня - гранд-фінал. Проводити його у Великій Британії вирішили з міркувань безпеки, оскільки організація заходу в Україні несла загрозу учасникам, глядачам і самим організаторам через повномасштабну війну, розв'язану Росією.

Всього у фіналі виступили 26 країн. Перше місце Швеція, друге - Фінляндія, третє - Ізраїль. Україна опинилася на шостому місці.

Попри те, що конкурс провели не в Україні, протягом усіх трьох днів зі сцени виходили згадки про нашу країну. Полягали вони в костюмах, висловлюваннях учасників, колірній гамі та іншому. Наприклад, учасник з Румунії в кінці свого номера прокричав в мікрофон: "Make love, not war" (займайтеся любов'ю, а не війною).

Серед ведучих заходу була українка Юлія Саніна. Її рок-група The Hardkiss відкрила перший півфінал Євробачення 9 травня з потужною піснею "Маяк". Також серед запрошених гостей від України в рамках всіх днів конкурсу виступали Alyosha, Марія Яремчук, Злата Дзюнька, OTOY, Вєрка Сердючка, Тіна Кароль, Джамала.

