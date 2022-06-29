Співачка, яка востаннє виходила на зв'язок зі своїми підписниками ще в лютому, зараз знову дала про себе знати.

Артистка Софія Ротару, яка давно не з'являлася в соціальних мережах, виклала пост про трагедію в Кременчуці. Там Торговий центр "Амстор " 27 червня влучила російська ракета. На момент авіаудару в ТРЦ перебували понад 1000 людей. У зв'язку з цим в області було оголошено жалобний день.

У своєму Instagram Софія Михайлівна Ротару опублікувала картинку зі свічкою, написала назву міста і дату ракетного обстрілу. Більше нічого артистка не писала.

Відзначимо, що раніше шанувальники вже звинувачували Ротару в тому, що вона мовчить про війну в Україні. Її останній пост в блозі про Україну датується 28 Лютого. Тоді зірка зазначила, що вона знаходиться в Києві.

"Незалежність і свобода коштують дорого - це правда, але невже вона варта того, щоб російські ракети знищували мирних жителів, дітей і руйнували міста України.

Ці факти розривають моє серце на частини! Я в Києві! Молюся за наших захисників і МИР в Україні! Пишу цей текст і так, мої руки трясуться. Трясуться, бо по всій Україні йдуть жорстокі бої ... Сил нам усім і миру!",- висловилася тоді артистка.

Нагадаємо, в Росії знайшли компромат на Аллу Пугачову через її думки про війну в Україні.

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