Як відомо, Максим Галкін відкрито заявив про те, що Росія бомбить мирних українців, а Примадонна, хоч і не озвучувала нічого з цього приводу, чоловіка підтримує.

Російський пропагандист Антон Красовський запевнив, що найближчим часом планує розкрити всьому світу нібито шокуючі подробиці про найбільшу артистку Аллу Борисівну Пугачової. Про це пишуть росЗМІ.

Це не дивно, адже кожен день в Росії активно поливають брудом Аллу Пугачову і Максима Галкіна, які поїхали в Ізраїль. Першим на критику нарвався саме Галкін, який закликав зупинити вбивства мирних людей і припинити війну. Також він заявив, що буде віддавати частину прибутку зі своїх концертів на допомогу постраждалим від повномасштабного вторгнення Росії українцям.

Через це пропагандисти пішли "в наступ".

"Я чув (фразу Пугачової, - ред): "Якщо на Максима заведуть справу, то тоді я почну говорити і вже не зупинюся". Вона, звичайно, не борець, не мислить себе громадським діячем. У неї позиція емпатії жінки, яка переживає за людей", - сказав російський колекціонер, галерист і публіцист Марат Гельман.

Дане висловлювання прокоментував путінський фанат, журналіст Антон Красовський.

"Я не чув особисто від Алли Борисівни такого, але нам теж є що розповісти про неї, якщо що. Алло Борисівно, розкажіть, як просили у начальника бабки на ювілей, а він вам ваші рахунки з казино показав", - сказав Красовський.

Також рашист переконаний, що надовго в Ізраїлі Галкін і його сім'я не залишаться і будуть шукати нову країну для проживання.

Раніше УНІАН розповів як Максим Галкін підтримує Україну і зібрав всі гучні висловлювання російського коміка.

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