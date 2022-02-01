Співачка розповіла, що на відновлення після хвороби їй потрібні час і сили.

Українська співачка Софія Ротару, яка неодноразово виступала у РФ після 2014 року, перехворіла на коронавірус. Артистка заразилася "Омікроном", новий штам дав ускладнення.

На своїй сторінці в Instagram Ротару розповіла, що боротьба з коронавірусом далася їй непросто.

За словами співачки, до неї дістався новий вид коронавірусу - штам "Омікрон".

"Два тижні безсонних ночей і боротьби за здоров'я. Коронавірус переможений, але не без ускладнень. Ситуація, завдяки чудовим лікарям і медсестрам, під контролем, але потрібні ще час і сили ... Дякую родині та всім, хто поруч зі мною!",- написала Ротару.

Також вона показала архівне фото, на якому вона зображена зовсім молодою. У геолокації свого поста співачка відзначила Київ. Судячи з усього, Ротару лікувалася від коронавірусу в Україні, а не в Росії, де вона часто дає концерти.

Нагадаємо, нещодавно Ротару на честь ювілею покійного чоловіка показала його рідкісне фото.

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