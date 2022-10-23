23 жовтня 2022 року рівно 20 років, як не стало чоловіка Ротару.

Українська співачка Софія Ротару відвідала могилу свого чоловіка Анатолія Євдокименка в річницю його смерті. 23 жовтня 2022 рівно 20 років, як помер чоловік знаменитості. Відомо, що Анатолій похований на Байковому кладовищі в Києві.

Так, Ротару приїхала на кладовище до покійного чоловіка і зробила там фото, на якому постала біля його могили.

"20 років..." - лаконічно підписала фото Софія Михайлівна.

Варто відзначити, що Софія Ротару і Анатолій Євдокименко одружилися в далекому 1968 році, а 23 жовтня 2002 року чоловіка не стало. Він помер на 61 році життя, не переживши третій інсульт.

У шлюбі у них народився син Руслан, який до того ж засуджує повномасштабне вторгнення Росії в Україну.

Нагадаємо, Софія Ротару після тривалого мовчання про війну відреагувала на масований обстріл України.

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