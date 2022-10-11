У своєму блозі знаменитість поділилася шокуючими кадрами столиці після масованої атаки з боку РФ.

Відома українська співачка Софія Михайлівна Ротару нечасто публічно висловлює свою думку про військові події в рідній країні. Навіть після повномасштабного вторгнення РФ в Україну її неодноразово звинувачували в тому, що вона не висловлює свою позицію про звірства російських окупантів. Фактично Ротару лише зрідка публікувала у своєму блозі інформацію про обстріл мирних міст.

Наприклад, після масованої атаки на Україну 10 жовтня вона оприлюднила моторошні кадри наслідків прильотів у Києві. Вона відзначила геолокацію, написала дату і поставила смайлик розбитого серця.

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Так, на фото потрапив пошкоджений бізнес-центр, дитячий майданчик, пішохідні вулиці і проїжджа частина. Скрізь валяються уламки скла, посічені автомобілі, гілки дерев. Також на дорозі валяються уламки облицювання постраждалих будівель.

Софія Ротару: реакція на війну в Україні

З перших днів повномасштабного вторгнення РФ в Україну 24 лютого знаменитість уникала публічного обговорення даного питання. Її концертний директор заявляв, що зірка позиціонує себе як "аполітична особистість".

Наприкінці лютого вона зробила у своєму блозі пост, де опублікувала прапор України і зазначила, що молиться за мир.

Потім послідувала її реакція на трагедію в Кременчуці. Тоді удар по торговому центру з людьми забрав десятки життів. Також Софія Ротару та її внучка відреагували на обстріл Вінниці.

Нагадаємо, Наталія Мосейчук публічно присоромила Ротару за мовчання про війну.

Також УНІАН писав, що внучка Ротару показала фото в білій вишиванці і капелюшку від українського дизайнера.

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