Ротару мовчить про війну вже 5 місяців.

Українська телеведуча Наталія Мосейчук, лідер Kozak System Іван Леньо і музичний продюсер Михайло Ясинський поскандалили через мовчання Софії Ротару про війну в Україні.

Мосейчук зазначила, що до всіх зірок-мовчунів, навіть якщо вони народні артисти України, потрібно ставитися негативно. За її словами, ніхто не наважується відкрито засудити Ротару, людину, яка раніше збирала стадіони, а зараз мовчить про війну.

Леньо ж упевнений, що до відповідальності потрібно притягувати не зірок, а слухачів, які ходили на їхні концерти і платили їм гроші.

"Найбільшим покаранням для цих баранів буде не те, що Міша та Іван будуть кидатися лайном, а те, що на їхні концерти не прийде жоден українець", – сказав музикант.

А ось Михайло Ясинський впевнений, що вибір залишається за кожною конкретною людиною. Хто хоче слухати Ротару та інших зірок-мовчунів, той нехай слухає.

"Якщо завтра вони зберуть зал і там будуть люди, я на це не зверну увагу, тому що я сам можу туди не піти. Нехай це буде особистий вибір людини. Це все про нашу дорослість. Між співаком і громадянином – велика прірва", – сказав Ясинський.

Нагадаємо, Софія Ротару мовчить про війну в Україні. Лише одного разу вона перервала мовчання і опублікувала в інста-сторіз свічку після того, як російські окупанти розбомбили торгівельний центр у Кременчуці.

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