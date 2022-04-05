За словами Тамерлана, це було як у голлівудських фільмах.

Соліст дуету TamerlanAlena в інтерв'ю Славі Дьоміну розповів, що в перші дні війни в Україні він ледь не став жертвою російського снайпера.

"Наші підбили чотири танки, вони (російські війська, – ред.) повертаються назад і один танк застряг. Вони почали бігти, а ми вийшли на бік траси, спостерігали. Ми люди не військові, не навчені, рвонули в бік траси і давай по цих хлопцях стріляти і по танках. І тут перший приліт. Дивлюся, куля повз пролетіла. Причому не чергова, а снайперська. Потім друга прилетіла... ми з товаришем були в метрі один від одного, а між нами свист, як у голлівудських фільмах", – сказав Тамерлан.

Зазначимо, Тамерлан вступив до лав територіальної оборони ще в перші дні війни. Ось уже понад місяць він захищає Україну від російських окупантів, які вторглися на нашу територію 24 лютого.

Також Тамерлан оприлюднив у своїх соціальних мережах відео, на якому можна побачити його у військовій формі і подивитися, як він стріляє з автомата.

"Чуєш, я все бачу. Я не пробачу. Вірю в кожного з нас. Вірю, в козацьку силу", - підписав ролик Тамерлан.

Нагадаємо, раніше Тарас Тополя розповів про те, як міг загинути на війні.

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