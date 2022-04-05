Тополя захищає нашу країну від окупантів.

Лідер групи "Антитіла" Тарас Тополя з першого дня війни в Україні записався до лав територіальної оборони. Разом зі своїми побратимами він захищає нашу країну від російських окупантів.

В інтерв'ю "Сьогодні" він згадав страшну історію, яка могла б вартувати йому життя. Хто б міг подумати, що запізнення на 30 хвилин врятує йому життя і життя іншим військовим.

"Ми перебазувалися з однієї позиції на іншу і трохи затрималися, збираючи речі. Ми запізнилися на 30 хвилин до нашої точки прибуття, і протягом цих хвилин в нове місце нашого базування була випущена ракета, яка рознесла б його вщент, якби не білборд на трасі, який зупинив її. Вона розірвалася, не долетівши 20 метрів. У всьому кварталі вибило вікна, все в уламках, але всі живі і продовжують нести службу", – поділився Тарас.

Також він розповів, що вже давно не бачив свою сім'ю - дружину і синів. Останній раз вони бачилися в перший день війни.

"В останній раз я бачив свою сім'ю в обід першого дня цієї війни. Вони одразу виїхали в безпечне місце на Західну Україну, а потім, через два тижні, вилетіли до моєї сім'ї в США", - додав Тополя.

Нагадаємо, раніше Тарас Тополя заявив, що окупанти не зможуть взяти Київ.

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