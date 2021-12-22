Артист схуд на 30 кілограмів.

Український артист Віктор Бронюк ошелешив шанувальників результатами свого схуднення.

Ще десять років тому Бронюк важив 120 кілограмів, і саме таким його запам'ятали глядачі. Зараз же він оприлюднив у своєму інста-блозі нову фотографію, на якій виглядає зовсім по-іншому.

Читайте такожТравесті-діва Монро зачарувала шанувальників ефектним образомЗа останні роки соліст групи "ТіК" привів своє тіло у форму, значно схуднувши. Про схуднення Віктор задумався після того, як почав швидко втомлюватися на концертах через навантаження, та ще й зайву вагу.

Зараз він разом з дружиною активно займається спортом, правильно харчується і обмежує себе у шкідливих звичках. Після того як він змінив спосіб життя, йому вдалося скинути аж 30 кілограмів.

Нагадаємо, раніше лідер гурту "ТіК" Віктор Бронюк вперше розповів, як ледь не помер від коронавірусу.

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