Віктор Бронюк значно схуд / instagram.com/viktorbronyuk_official

Український артист Віктор Бронюк ошелешив шанувальників результатами свого схуднення.

Ще десять років тому Бронюк важив 120 кілограмів, і саме таким його запам'ятали глядачі. Зараз же він оприлюднив у своєму інста-блозі нову фотографію, на якій виглядає зовсім по-іншому. 

Віктор Бронюк почав боротися із зайвою вагою / instagram.com/viktorbronyuk_official
Віктор Бронюк почав боротися із зайвою вагою / instagram.com/viktorbronyuk_official

Читайте такожТравесті-діва Монро зачарувала шанувальників ефектним образомЗа останні роки соліст групи "ТіК" привів своє тіло у форму, значно схуднувши. Про схуднення Віктор задумався після того, як почав швидко втомлюватися на концертах через навантаження, та ще й зайву вагу.

Зараз він разом з дружиною активно займається спортом, правильно харчується і обмежує себе у шкідливих звичках. Після того як він змінив спосіб життя, йому вдалося скинути аж 30 кілограмів.

Віктор Бронюк значно схуд / instagram.com/viktorbronyuk_official

Нагадаємо, раніше лідер гурту "ТіК" Віктор Бронюк вперше розповів, як ледь не помер від коронавірусу.

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