Віктор Бронюк кілька місяців тому перехворів коронавірусом.

Український музикант Віктор Бронюк кілька місяців тому лежав у реанімації після зараження коронавірусом. У нього були пошкоджені легені, тому йому було дуже важко дихати.

Читайте такожАндрій Данилко злився в пристрасному поцілунку з Дашею Астаф'євою на шоу "Маска" (відео)"Були вражені обидва легких, невелика поразка, але дихати було дійсно важко. Можливо тому, що я, не знаючи, що є вже носієм вірусу, відпрацював концерт. Воно дало своє ускладнення. Тиждень я лежав у лікарні, дихав киснем", - розповів Бронюк у програмі "Віпи і Топи".

Також він зазначив, що якщо є можливість вакцинуватися, то потрібно це зробити. Бронюк додав і те, що обов'язково потрібно дотримуватися карантинних норм.

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Автор: Діана Могилєвич