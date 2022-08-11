Володимир Котляров з перших днів війни засуджує злочинний режим Кремля.

Поліція Московської області перевірить соліста групи "Порнофільми" Володимира Котлярова на предмет "екстремістських" висловлювань у соцмережах.

Про це повідомляє РІА з посиланням на правоохоронні органи.

"Спочатку в Московську поліцію звернувся громадянин з проханням перевірити Володимира Котлярова на предмет екстремістських висловлювань. За словами чоловіка, що звернувся, подібні висловлювання він розміщував в соцмережах", - розповів співрозмовник агентства.

Відомо, що з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну Котляров засудив війну. Він говорив про те, що війна з Україною - це величезна помилка, а ця агресія - особиста ініціатива Володимира Путіна, який намагається реалізовувати свої військові амбіції і абсолютно відірваний від простого народу.

"Ми не хочемо жити в мирі лише для того, щоб постійно з кимось воювати, пристосовуватися і скалитися, все тугіше затягувати паски. Ми хочемо жити в мирі для того, щоб дружити і допомагати один одному розвиватися і процвітати! Мені соромно, що керівництво моєї країни намагається розв'язати цю безглузду війну. У мене, як і у багатьох росіян, в Україні багато друзів. Я вже не кажу про родичів. Ми не хочемо з ними воювати", - говорив раніше Котляров.

Більш того, Котляров неодноразово на своїх концерт прямо зі сцени вигукував фразу "Путін - х*йло". За такі висловлювання його заблокували в соцмережі "ВКонтакте". А зараз і зовсім артиста перевірять на екстремізм.

До слова, у групи "Порнофільми" є пісня "Російський Христос", в якій звучать такі слова: "Світлу звістку рознесіть ширше. З вирваним серцем, холодний, як лід, в золоті по приреченому світу російський Христос йде". Ймовірно, ця пісня присвячена диктатору Путіну. До того ж, у цій пісні разючим чином передбачено звірства та мародерство російських солдатів, які весь світ міг спостерігати в Україні.

Нагадаємо, раніше в Росії створили "чорний список" своїх же артистів. Серед них виявився і Володимир Котляров.

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