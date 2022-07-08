Російська влада склала "чорний список" російських музикантів, концерти яких визнані небажаними. А все тому, що вони засудили війну в Україні.
Про це повідомляє видання "Фонтанка".
Серед неугодних виявилися Андрій Макаревич ("Машина часу"), Борис Гребенщиков ("Акваріум"), Валерій Меладзе, Максим Покровський (Ногу звело!"), група" Бі-2", популярні репери Face і Моргенштерн і багато інших.
"Чорний список" російських артистів:
- Noize MC (на концерті в Ташкенті він згадав розбомблені українські міста)
- Оксімірон (виступає на антивоєнних благодійних концертах на підтримку України)
- "ДДТ" (на соліста Юрія Шевчука і зовсім склали протокол за антивоєнну промову на концерті)
- "Машина часу" (соліст Андрій Макаревич з перших днів засуджує війну в Україні і злочинний режим Кремля)
- "Акваріум" (соліст Борис Гребенщиков називає дії російської влади ганьбою і каже, що зневажає пропаганду РФ)
- "Каста" (Лешкевич Владислав, Єпіфанцев Михайло, Пасічний Андрій)
- "Бі-2" (група зняла кліп про війну в Україні і відмовилася виступати в Росії на концерті з Z-символікою)
- "Нещасний випадок" (Кортнєв Олексій)
- Земфіра (співачка підтримала Україну в декількох своїх кліпах, один з яких присвятила Маріуполю)
- Валерій Меладзе (він був першим російським артистом, який засудив війну в Україні)
- Дмитро Спірін (екс-соліст групи "Таргани")
- "Anacondaz" (Хорев Артем, Карамушкін Сергій)
- "Louna" (Геворкян Лусіне)
- "Порнофільми" (Котляров Володимир)
- "Ногу Звело!"(група в новій пісні згадала про міста-героїв України)
- "Кровосток" (Черняк Антон)
- "Елізіум" (Кузнєцов Дмитро)
- "2Маші" (Зайцева Марія)
- Маніжа
- Монеточка
- Гречка
- Face (репер і зовсім заявив, що йому соромно бути росіянином)
- Моргенштерн
- "IC3PEAK" (Костильов Микола, Креслина Анастасія)
- "Літтл Біг" (Прусикін Ілля, Таюрская Софія)
- Вася Обломов
- Лігалайз
- Дора
- "Алое Віра" (Мусаелян Віра)
- Муся Тотібадзе
Нагадаємо, деяким російським артистам дозволять виступати в Україні.