У Росії склали "чорний список" артистів, концерти яких небажані / колаж з фото

Російська влада склала "чорний список" російських музикантів, концерти яких визнані небажаними. А все тому, що вони засудили війну в Україні.

Про це повідомляє видання "Фонтанка".

Серед неугодних виявилися Андрій Макаревич ("Машина часу"), Борис Гребенщиков ("Акваріум"), Валерій Меладзе, Максим Покровський (Ногу звело!"), група" Бі-2", популярні репери Face і Моргенштерн і багато інших.

"Чорний список" російських артистів:

  • Noize MC (на концерті в Ташкенті він згадав розбомблені українські міста)
  • Оксімірон (виступає на антивоєнних благодійних концертах на підтримку України)
  • "ДДТ" (на соліста Юрія Шевчука і зовсім склали протокол за антивоєнну промову на концерті)
  • "Машина часу" (соліст Андрій Макаревич з перших днів засуджує війну в Україні і злочинний режим Кремля)
  • "Акваріум" (соліст Борис Гребенщиков називає дії російської влади ганьбою і каже, що зневажає пропаганду РФ)
  • "Каста" (Лешкевич Владислав, Єпіфанцев Михайло, Пасічний Андрій)
  • "Бі-2" (група зняла кліп про війну в Україні і відмовилася виступати в Росії на концерті з Z-символікою)
  • "Нещасний випадок" (Кортнєв Олексій)
  • Земфіра (співачка підтримала Україну в декількох своїх кліпах, один з яких присвятила Маріуполю)
  • Валерій Меладзе (він був першим російським артистом, який засудив війну в Україні)
  • Дмитро Спірін (екс-соліст групи "Таргани")
  • "Anacondaz" (Хорев Артем, Карамушкін Сергій)
  • "Louna" (Геворкян Лусіне)
  • "Порнофільми" (Котляров Володимир)
  • "Ногу Звело!"(група в новій пісні згадала про міста-героїв України)
  • "Кровосток" (Черняк Антон)
  • "Елізіум" (Кузнєцов Дмитро)
  • "2Маші" (Зайцева Марія)
  • Маніжа
  • Монеточка
  • Гречка
  • Face (репер і зовсім заявив, що йому соромно бути росіянином)
  • Моргенштерн
  • "IC3PEAK" (Костильов Микола, Креслина Анастасія)
  • "Літтл Біг" (Прусикін Ілля, Таюрская Софія)
  • Вася Обломов
  • Лігалайз
  • Дора
  • "Алое Віра" (Мусаелян Віра)
  • Муся Тотібадзе

Нагадаємо, деяким російським артистам дозволять виступати в Україні.

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