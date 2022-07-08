До переліку неугодних потрапили Меладзе, Макаревич, Гребенщиков та інші.

Російська влада склала "чорний список" російських музикантів, концерти яких визнані небажаними. А все тому, що вони засудили війну в Україні.

Про це повідомляє видання "Фонтанка".

Серед неугодних виявилися Андрій Макаревич ("Машина часу"), Борис Гребенщиков ("Акваріум"), Валерій Меладзе, Максим Покровський (Ногу звело!"), група" Бі-2", популярні репери Face і Моргенштерн і багато інших.

"Чорний список" російських артистів:

Noize MC (на концерті в Ташкенті він згадав розбомблені українські міста)

Оксімірон (виступає на антивоєнних благодійних концертах на підтримку України)

"ДДТ" (на соліста Юрія Шевчука і зовсім склали протокол за антивоєнну промову на концерті)

"Машина часу" (соліст Андрій Макаревич з перших днів засуджує війну в Україні і злочинний режим Кремля)

"Акваріум" (соліст Борис Гребенщиков називає дії російської влади ганьбою і каже, що зневажає пропаганду РФ)

"Каста" (Лешкевич Владислав, Єпіфанцев Михайло, Пасічний Андрій)

"Бі-2" (група зняла кліп про війну в Україні і відмовилася виступати в Росії на концерті з Z-символікою)

"Нещасний випадок" (Кортнєв Олексій)

Земфіра (співачка підтримала Україну в декількох своїх кліпах, один з яких присвятила Маріуполю)

Валерій Меладзе (він був першим російським артистом, який засудив війну в Україні)

Дмитро Спірін (екс-соліст групи "Таргани")

"Anacondaz" (Хорев Артем, Карамушкін Сергій)

"Louna" (Геворкян Лусіне)

"Порнофільми" (Котляров Володимир)

"Ногу Звело!"(група в новій пісні згадала про міста-героїв України)

"Кровосток" (Черняк Антон)

"Елізіум" (Кузнєцов Дмитро)

"2Маші" (Зайцева Марія)

Маніжа

Монеточка

Гречка

Face (репер і зовсім заявив, що йому соромно бути росіянином)

Моргенштерн

"IC3PEAK" (Костильов Микола, Креслина Анастасія)

"Літтл Біг" (Прусикін Ілля, Таюрская Софія)

Вася Обломов

Лігалайз

Дора

"Алое Віра" (Мусаелян Віра)

Муся Тотібадзе

Нагадаємо, деяким російським артистам дозволять виступати в Україні.

Вас також можуть зацікавити новини: