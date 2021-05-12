Катерина Павленко розповіла, що їй пишуть російські шанувальники.

Солістка української групи Go_А Катерина Павленко зізналася, що любить і цінує своїх слухачів з Росії.

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Про це повідомляє DW Ukrainian.

За її словами, фанати з Сибіру часто пишуть їй приємні слова. Тому вона їх цінує так само як і українських слухачів. При цьому група не планує виступати в Росії, щоб їх репутація залишалася чистою.

"Аполітичною може бути тільки людина, яка ніколи не стикалася з війною і у якої ніхто не загинув на війні, яка взагалі не розуміє, що там відбувається", – сказала Павленко.

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Автор: Діана Могилєвич