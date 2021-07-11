Зарицька заявила, що підтримує прайди і квір-людей.

Солістка популярної групи KAZKA назвала себе квір-людиною і сказала, що підтримує ЛГБТ-прайди.

Про це вона сказала в програмі "Світське життя".

"Я відношуся до тих людей, які підтримують прайди і всі меншини і квір-людей. Я сама себе вважаю квіром. Взагалі, квір-люди - люди, які трохи нестандартні у всіх обсягах нашої культури. Тому, це така тендітна частина нашого суспільства, яку треба берегти і за яку треба стояти і битися, якщо треба", - сказала зірка.

До слова, квір - це збірний термін, який використовується для позначення людини, що відноситься до сексуальних меншин, тобто того, чия сексуальність відрізняється від суспільної більшості.

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Також співачка розповіла, що про бісексуальність MELOVIN вона знала ще задовго до того, як він публічно в цьому зізнався. Зарицька вважає його сміливою людиною, і чим більше буде таких людей, тим швидше іншим стане зрозуміло, що це нормально.

"Звичайно, я знала про це, його бісексуальність, і я знала, що він зробить такий крок. Я пам'ятаю, він думав, як це зробити. І саме без слів, як ми всі бачили. Я знаю, що багато людей все життя не можуть розповісти батькам, нікому. MELOVIN - дуже смілива людина. Чим більше таких сміливих людей, тим швидше ми покажемо, що це нормально", - розповіла Зарицька.

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Автор: Діана Могилєвич