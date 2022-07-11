Захід був запланований на 3 вересня в Штутгарті.

На 3 вересня цього року в Німеччині був запланований великий сольний концерт відомої російської оперної співачки Анни Нетребко. Захід мав відбутися в місті Штутгарт на Двірцевій площі.

Однак його скасували через те, що артистка підтримувала Путіна і не відразу засудила війну в Україні. Про це стало відомо з видання Slippe Disc.

"У Міністерстві фінансів Баден-Вюртемберг недвозначно заявили, що вони не потерплять, щоб Ганна Нетребко виступала там, поки в Україні йде війна", - сказано в джерелі.

Уточнюється, що місцева влада зверталася до росіянки з проханням обірвати зв'язки з країною, що розв'язала повномасштабну війну в Україні, проте на довгий час не озвучувала ніякого рішення, що свідчило про її спробу відмовчатися і висловити "нейтралітет".

Нагадаємо, розповнілий путіністці Лорак заблокували рахунок в Росії. ТОВ "Ані Лорак Продакшн" повністю припинить своє існування через 3 місяці через несплату податків.

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