ТОВ "Ані Лорак Продакшн" повністю припинить своє існування через 3 місяці.

Співачка Ані Лорак, яка мовчить про війну в Україні вже п'ятий місяць, вміло ховається від шанувальників. Її вдається побачити лише на приватних заходах, коли виконавиця випадково потрапляє в кадр когось із гостей.

Так і сталося недавно, коли її запримітили на весіллі в Єревані. Там зірка виступала в ультракороткому червоному вбранні. Фанати помітили, що Ані набрала у вазі і виглядала вельми повненькою.

Про те, що у Лорак погані справи, пишуть і росЗМІ. Так, стало відомо, що їй заблокували рахунок.

Відомо, що ТОВ "Ані Лорак Продакшн", яка займалася створенням кліпів, пісень і організацією концертів, припинила свою діяльність за рішенням податкової. Причиною стало ухилення від сплати податків або неподання податкової декларації за минулий рік.

Нагадаємо, Лілія Подкопаєва прокоментувала зраду своєї куми Ані Лорак. Українська спортсменка каже - їй було вкрай складно усвідомити і прийняти той факт, що її близька подруга виявилася зрадницею.

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