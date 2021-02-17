Соня Євдокименко показала нове фото.

Внучка відомої співачки Софії Ротару, Соня Євдокименко, опублікувала в Instagram нову чорно-білу фотографію.

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На знімку 19-річна дівчина позує в брючному костюмі. Соня розмахнула піджак і показала спокусливий топ, який оголював її животик і грудну клітку.

"Як завжди, красуня", "Шалено красиве фото", "Люблю тебе, королева", "Бездоганно красиво", "Лялечка", - засипали компліментами фанати.

Хто така Соня Євдокименко:

Соня Євдокименко - українська співачка і модель, а також внучка відомої співачки Софії Ротару

Її подругою дитинства була Соня Кіперман, дочка співачки Віри Брежнєвої

Також вона з підліткового віку брала участь у показах, знімалася для глянців

Фахівці порівнювали Соню з юною Сінді Кроуфоррд, пророкуючи дівчині блискучу кар'єру моделі

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Автор: Діана Могилєвич