Євдокименко показала фото / instagram.com/iamsofiaeve
Внучка відомої співачки Софії Ротару, Соня Євдокименко, опублікувала в Instagram нову чорно-білу фотографію.
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На знімку 19-річна дівчина позує в брючному костюмі. Соня розмахнула піджак і показала спокусливий топ, який оголював її животик і грудну клітку.
"Як завжди, красуня", "Шалено красиве фото", "Люблю тебе, королева", "Бездоганно красиво", "Лялечка", - засипали компліментами фанати.
Євдокименко показала фото / instagram.com/iamsofiaeve
Хто така Соня Євдокименко:
- Соня Євдокименко - українська співачка і модель, а також внучка відомої співачки Софії Ротару
- Її подругою дитинства була Соня Кіперман, дочка співачки Віри Брежнєвої
- Також вона з підліткового віку брала участь у показах, знімалася для глянців
- Фахівці порівнювали Соню з юною Сінді Кроуфоррд, пророкуючи дівчині блискучу кар'єру моделі
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