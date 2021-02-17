Євдокименко показала фото / instagram.com/iamsofiaeve

Внучка відомої співачки Софії Ротару, Соня Євдокименко, опублікувала в Instagram нову чорно-білу фотографію.

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На знімку 19-річна дівчина позує в брючному костюмі. Соня розмахнула піджак і показала спокусливий топ, який оголював її животик і грудну клітку. 

"Як завжди, красуня", "Шалено красиве фото", "Люблю тебе, королева", "Бездоганно красиво", "Лялечка", - засипали компліментами фанати.

Євдокименко показала фото / instagram.com/iamsofiaeve

Хто така Соня Євдокименко:

  • Соня Євдокименко - українська співачка і модель, а також внучка відомої співачки Софії Ротару
  • Її подругою дитинства була Соня Кіперман, дочка співачки Віри Брежнєвої
  • Також вона з підліткового віку брала участь у показах, знімалася для глянців
  • Фахівці порівнювали Соню з юною Сінді Кроуфоррд, пророкуючи дівчині блискучу кар'єру моделі

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Автор: Діана Могилєвич