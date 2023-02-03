Горбунов відповів їй взаємністю і теж зізнався в коханні.

Українська телеведуча Катя Осадча і шоумен Юрій Горбунов 3 лютого відзначають шосту річницю весілля. На честь такого знаменного дня Осадча подякувала чоловікові за кохання і сказала, що разом вони все переживуть.

"Сьогодні 6 років, як ми чоловік і дружина. Юрко, спасибі за терпіння і мудрість, за кохання і за каву в ліжко. Складний час, але переживемо всі разом. Будемо розповідати онукам на їхніх весіллях, що головне чути одне одного, розуміти, поступатися... Саме так бабуся з дідусем пережили разом війну. Люблю тебе", - написала Катя.

Горбунов відповів дружині взаємністю і також опублікував пост на своїй сторінці в Instagram. Він зазначив, що вони разом вже цілих вісім років, шість з яких - у шлюбі. Але у нього таке враження, що вони були разом все життя.

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"Спасибі тобі за все - ранок, ночі, спільні проекти! І за наших чудових синочків, які виростуть у новій, вільній і багатій Україні! Країні, яка перемогла ненависного ворога! Люблю тебе, Катрусю", - написав Горбунов.

Катя Осадча та Юрій Горбунов: історія стосунків

Вони познайомилися на зйомках шоу "Голос країни", де були співведучими. Їхні стосунки почали стрімко розвиватися. Через кілька років вони оформили свої стосунки. У шлюбі у них народилося двоє синів - Данило та Іван.

Також у Осадчої є старший син Ілля від першого шлюбу.

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