Злата закликає прийняти той факт, що люди різні, і любов не має меж.

В української співачки Злати Огнєвіч запитали про її орієнтацію. Вона сказала, що вперше чує про те, що десь поширювали інформацію про її орієнтацію, і заявила, що любов не має меж. Свою позицію Злата опублікувала в Instagram.

"Любов не вимірюється орієнтацією, віросповіданням, кольором шкіри й т.д. Любов просто існує і потрібно прийняти той факт, що в світі живуть дуже різні люди, і намагатися когось підлаштувати під себе, під свою систему цінностей - це невдячна справа. Тому поважайте вибір кожної людини", - резюмувала співачка, яка брала участь у шоу "Холостячка".

Нагадаємо, раніше Злата Огнєвіч прокоментувала мовчання Ані Лорак про війну в Україні. Співачка заявила, що така позиція корінної Українки стала для неї шоком.

Вас також можуть зацікавити новини: