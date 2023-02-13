Вперше артистка народила в травні 2022 року, а сьогодні знову показала округлий животик.

Барбадоська співачка Ріанна повідомила своїм шанувальникам про другу вагітність. Через дев'ять місяців після перших пологів артистка похвалилася округлим животиком під час виступу між таймами Супербоула. Відзначимо, що це перший виступ зірки за останні п'ять років.

На сцену Ріанна вийшла в червоному вбранні, яке підкреслює її вже немаленький живіт. Образ артистки складався з червоної водолазки, червоного вільного комбінезона і такого ж за кольором тісного латексного топа.

Пізніше представник знаменитості в коментарі виданню The Hollywood Reporter підтвердив інформацію про те, що артистка при надії. Батько дитини - бойфренд зірки, репер і музичний продюсер A$AP Rocky.

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Під час виступу Ріанна притримувала живіт рукою, а також намагалася не робити різких рухів.

Вихід на сцену Супербоула став першим живим виступом співачки з часів вручення премії "Греммі" в 2018 році. З 2016 року Ріанна не випустила жодного музичного альбому (останнім був "Anti").

Нагадаємо, Ріанна "увірвалася" в тренди з першим за шість років сольним треком Lift Me Up.

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