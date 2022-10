Шанувальники вже встигли оцінити творчість зірки.

Відома барбадоська співачка Ріанна "увірвалася "в музичний простір з першою за шість років сольною піснею "Lift Me Up", яка до того ж стала саундтреком до "Чорної пантери: Ваканда назавжди" від Marvel.

Відомо, що трек був записаний на згадку про актора Чедвіка Боузмена, який помер влітку 2022 року від онкології. 4 листопада співачка планує випустити ще один саундрек до продовження кінокоміксу "Чорна пантера" - "Born Again".

А сам фільм "Чорна Пантера: Ваканда назавжди" вийде в міжнародний прокат з 11 листопада.

Крім того, пісня "Lift Me Up" стала першою сольною за останні шість років творчості Ріанни. До цього зірка виконала саундтрек до фільму "Стартрек: Нескінченність".

Реакція мережі на пісню "Lift Me Up"

"Потужне повернення"

"Минуло 6 років з моменту виходу альбому Anti, і ця жінка повернулася до нас і ощасливила наші вуха своїм ангельським голосом. Господи, помилуй, вона звучить так здорово, а її тон абсолютно багатий і чистий. Я люблю Ріанну"

"Голос Ріанни чистий і невинний, як тепле почуття, що стікає з моїх губ до серця. Я відчуваю цю емоцію в кожній пісні, яку вона співає"

"Вона все ще сяє яскраво, як діамант. Легенда!"

Ріанна: що про неї відомо

Ріанна є однією з найбільш продаваних артистів усіх часів внаслідок продажу понад 20 мільйонів копій альбомів і 60 мільйонів синглів.

Вона наймолодша співачка в історії Billboard, якій вдалося чотирнадцять разів очолити чарт Billboard Hot 100. За підсумками 2018 року Ріанна посіла сьому позицію в рейтингу найбільш високооплачуваних співачок світу-2018.

Її найвідоміші пісні - "Umbrella", "Love the Way You Lie", "Diamonds", "The Monster", "Only Girl (In The World)".

Нагадаємо, раніше Адель випустила вражаючий кліп I Drink Wine.

Вас також можуть зацікавити новини: