Американська співачка жорстко висловилася щодо кремлівського лідера.

Іменита артистка Шер в черговий раз засудила дії РФ щодо України і звинуватила кремлівського лідера в ймовірному майбутньому голоді 500 мільйонів людей.

Про це вона написала у своєму Twitter-акаунті.

Артистка поділилася статтею Європейської Ради з міжнародних відносин. У статті сказано, що підтримка Заходу, в тому числі надання зброї, може допомогти Україні якомога швидше вивести росіян зі своєї території.

В описі до публікації Шер додала: "Путін вже несе відповідальність за мільйони біженців, жінок і дітей, майбутній голод до 500 мільйонів, тому що не буде врожаю пшениці".

Нагадаємо, відомий голлівудський режисер Кері Фукунага побував у Бородянці і показав моторошні фото руйнувань звідти.

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