Кері Фукунага приїхав до України ще в березні 2022 року з благодійним проектом World Central Kitchen, який забезпечує гарячим харчуванням усіх, хто цього потребує.

Американский кінорежисер Кері Фукунага, відомий за фільмами "Джейн Ейр" та "Не час помирати", а також серіалами "Справжній детектив" та "Маніяк", поділився фото з Бородянки під Києвом, яку він відвідав в межах волонтерської місії.

Моторошні фото зруйонованої Бородянки режисер показав у своєму Instagram.

Зазначимо, Фукунага приїхав до України ще в березні 2022 року з благодійним проектом World Central Kitchen, який забезпечує гарячим харчуванням усіх, хто цього потребує. Спочатку команда базувалася у Львові, де розвозила їжу в притулки, де розміщувалися евакуйовані зі районів активних бойових дій українці. Тут режисер встиг поспілкуватися з людьми, які пережили справжній жах в Мелітополі, Харкові, Чернігові та інших "горячих точках".

Пізніше режисер разом з командою World Central Kitchen переїхав до Києва, звідки вони розвозять гаряче харчування до Бучі, Ірпеня, Бородянки та інших звільнених населених пунктів Київщини.

Як повідомляв УНІАН, раніше українська співачка Руслана приєдналася до одного з київських підрозділів територіальної оборони. Разом з бійцями вона вирушила в Бородянку, щоб відвезти гуманітарну допомогу місцевим жителям.

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