Артистка розповіла, що у неї з'явилися серйозні проблеми зі сном, через що вона змушена звертатися до лікарів.

Співачка Світлана Тарабарова, яка зараз вагітна третьою дитиною, розповіла про свій стан. Артистка поділилася, що останнім часом її мучать проблеми зі сном, які навіть змушують звертатися до лікаря в нічний час.

"Не скажу, що під час війни ходити вагітною легко. Ні! Все одно ти хвилюєшся, все одно фізично складно. Ось, наприклад, останні кілька ночей я взагалі не сплю. Не знаю, чому", - розповіла Тарабарова підписникам.

Щоб дізнатися, що ж зараз відбувається з її організмом, Світлана звернулася в клініку, де стоїть на обліку. Виявилося, дитина знаменитості "переплутала" час доби, тому вночі тепер проявляє активність, до чого мама не може звикнути.

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"А тепер в клініці з'ясували, чому я спати не можу і дзвоню їм щоночі з питаннями. Ситуація така - вночі движ, спати неможливо. А ось вдень дочка вирішила спати", - поділилася артистка.

Раніше Світлана Тарабарова розповідала своїм підписникам, що вагітність - це не так ідеально, як може здатися на перший погляд по красивим фото з соціальних мереж. Це ще й проблеми з апетитом, перепади настрою, фізичні обмеження. Артистка запевняє, що це те, з чим потрібно змиритися і що потрібно перетерпіти.

Нагадаємо, Тарабарова вперше за довгий час показала маму, яку вивезла з Херсона.

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