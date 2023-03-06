Співачка Світлана Тарабарова, яка зараз вагітна третьою дитиною, розповіла про свій стан. Артистка поділилася, що останнім часом її мучать проблеми зі сном, які навіть змушують звертатися до лікаря в нічний час.
"Не скажу, що під час війни ходити вагітною легко. Ні! Все одно ти хвилюєшся, все одно фізично складно. Ось, наприклад, останні кілька ночей я взагалі не сплю. Не знаю, чому", - розповіла Тарабарова підписникам.
Щоб дізнатися, що ж зараз відбувається з її організмом, Світлана звернулася в клініку, де стоїть на обліку. Виявилося, дитина знаменитості "переплутала" час доби, тому вночі тепер проявляє активність, до чого мама не може звикнути.
"А тепер в клініці з'ясували, чому я спати не можу і дзвоню їм щоночі з питаннями. Ситуація така - вночі движ, спати неможливо. А ось вдень дочка вирішила спати", - поділилася артистка.
Раніше Світлана Тарабарова розповідала своїм підписникам, що вагітність - це не так ідеально, як може здатися на перший погляд по красивим фото з соціальних мереж. Це ще й проблеми з апетитом, перепади настрою, фізичні обмеження. Артистка запевняє, що це те, з чим потрібно змиритися і що потрібно перетерпіти.
Нагадаємо, Тарабарова вперше за довгий час показала маму, яку вивезла з Херсона.