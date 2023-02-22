Жінка довгий час перебувала в місті під обстрілами.

Співачка Світлана Тарабарова родом з Херсона. Там у неї жили батьки. Після того, як Росія повномасштабно напала на нашу країну, мама артистки довгий час не могла виїхати. Вдалося реалізувати евакуацію відносно нещодавно. Зараз щаслива Тарабарова показала, як її мама проводить час зі своїми онуками - 4-річним Іваном і 2-річною Марійкою.

"Кожен день дякую небу, що нам вдалося забрати батьків з того пекла", - написала Світлана.

Також вагітна артистка прокоментувала звірячий обстріл рідного міста, який трапився 21 лютого. Тоді загарбники вдарили з "Градів" по зупинці в Херсоні. На даний момент відомо про те, що 5 осіб серед мирного населення загинули, ще більше 20 - отримали поранення різного ступеня тяжкості.

Відео дня

"Херсон. Тварі з недокраїни продовжують просто вбивати людей", - прокоментувала Світлана Тарабарова відео з розбитою зупинкою, де загинули мирні люди.

Нагадаємо, Світлана Тарабарова чекає на третю дитину. Нещодавно співачка влаштувала гендер-паті і повідомила шанувальникам, що у них з чоловіком народиться дівчинка.

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