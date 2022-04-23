Родич артистки піддався пропаганді.

Українська співачка Світлана Тарабарова розповіла про дядька, з яким перестала спілкуватися відносно недавно. Причиною стало те, що він після новини про бої в Херсоні написав привітання з тим, що їх "нарешті звільнили".

Про це Тарабарова розповіла в інтерв'ю YouTube-каналу "Розмова".

Знаменитість заявила, що раніше її дядько (брат мами) був "абсолютно нормальною людиною", проте тепер вся її сім'я припинила спілкуватися з ним. І зроблені спроби донести йому правду про війну в Україні, і про те, як РФ вторглася в українські міста і вбиває мирних громадян, виявилися безрезультатними.

"Коли в Херсоні підірвали Антонівський міст, місто було налякане. Шок. А він пише повідомлення моїй сестрі: "Галочка, вітаю, нарешті вас звільнили. Тепер ви заживете". Це рідний дядько. Він був абсолютно нормальним, сильною людиною, а тут відкрилося все... ми листувалися всією сім'єю з цією людиною. Ми закінчили з ним листуватися, коли мама сказала заблокувати його. Рідна сестра сказала. Він не розуміє, він сліпий, настільки пропаганда виїла йому мозок", - поділилася співачка.

Зазначимо, після того, як РФ вторглася в Україну і почала бомбити міста, Світлана Тарабарова переїхала з передмістя Києва в Івано-Франківськ.

Нагадаємо, раніше співачку Тарабарову екстрено госпіталізували. Світлана перенервувала через війну в Україні і потрапила до лікарні.

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