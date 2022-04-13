Світлана перенервувала через війну в Україні і потрапила до лікарні.

Українська співачка Світлана Тарабарова в Івано-Франківську потрапила до лікарні через постійні стреси на тлі війни. Зараз вона лежить під крапельницею.

"Ймовірно, звучить банально, але: люди, бережіть себе! Де б ви не були і що б не робили – пам'ятайте, що резерви організму хоч і великі, але не безкраї. Або тіло знайде спосіб нагадати вам... Звичайно, війна. Всі ми зараз солдати і не час скиглити. Так що просто бережіть себе, знайдіть 5 хвилин сьогодні, щоб почитати про "синдром вцілілого", про важливість відновлення нервової системи і тіла, щоб не втрачати потім 5 днів на лікування", – сказала Тарабарова.

Вона додала, що криза вже минула, але їй ще потрібно полежати в лікарні. Через госпіталізацію у неї зірвалося кілька благодійних концертів, на яких вона повинна була зібрати гроші для допомоги Україні.

Нагадаємо, раніше Тарабарова прокоментувала своє самопочуття на тлі війни.

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