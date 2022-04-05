Українська співачка показала своє чорно-біле фото та озвучила деякі думки.

Українська співачка Світлана Тарабарова поділилася в Instagram деталями свого емоційного стану. Аби проілюструвати це, вона обрала чорно-біле фото, на якому співачка дивиться в кадр.

"Ніколи не розуміла до кінця вислів "виплакала всі очі". Здається, тепер я знаю як це ..", - написала Світлана у себе на сторінці.

В коментарях численні прихильники підтримали артистку в такий непростий час.

"Все обов’язково буде добре!", "Ми сильні, ми вистоїмо, ми переможемо", "Ми їм ніколи не пробачимо", "Добре виглядаєте! Тримайтеся, ми переможемо! За нами правда!", - пишуть в коментарях підписники.

Нагадаємо, Світлана Тарабарова розчулила мережу ніжним знімком з маленькою дочкою.

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