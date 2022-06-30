Йдеться про маму його близького друга і колегу Пашу Лі.

Український артист MELOVIN розповів про те, що протягом останніх місяців він втратив двох близьких людей. Співак підкреслив - це не можна пробачити. В одному зі своїх інтерв'ю чоловік розкрив подробиці.

MELOVIN каже - вкрай емоційно переживав новину про те, що з життя пішов актор Паша Лі. Він загинув в Ірпені, віддавши дітям бронежилет, щоб захистити їх.

Ще однією важкою подією стала смерть мами його близького друга.

"Ми святкували разом всі свята, весілля моєї бек-вокалістки. Вона робила кейтеринг, коли ми знімали кліп "Вітрила", коли була присутня Монро. Вона робила всім бутерброди. Це залишиться в пам'яті назавжди. Воно болить", - згадав Меловін.

Виконавець стверджує - найстрашніше, що відбувається у війну - це загибель мирних людей. Таке не можна пробачити ніколи і ні за яких умов.

"Таке не можна пробачити. Війна забирає у тебе не тільки будинок, який можна потім відбудувати, вона забирає не тільки нерви, які можна потім якось поправити з психотерапевтом. Вона забирає у тебе рідних людей, яких ти ніколи не зможеш повернути, яких ти ніколи не зможеш побачити, щось відсвяткувати, щось сказати", - резюмував Меловін.

Нагадаємо, MELOVIN розповів, скільки грошей зібрав на благодійному концерті в Луцьку.

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