Світлана Кривоногих виставила свою квартиру в Санкт-Петербурзі на оренду.

Російська бізнесвумен Світлана Кривоногих, якій неодноразово приписували роман з президентом РФ Володимиром Путіним, вирішила здати в оренду свою чотирикімнатну квартиру, яку купила після народження дочки Єлизавети. До слова, батьківство Єлизавети приписали також Путіну, оскільки 19-річна дівчинка дуже на нього схожа.

Про це повідомляє "Російська служба Бі-бі-сі".

Відзначається, що оголошення про здачу квартири в будинку за адресою 2-а Березова алея, 19, розміщено на сайті агентства нерухомості Engel & Volkers.

Відомо, що ця квартира нараховує 447,4 кв.м. Там є ліфт, щоб можна було швидше пересуватися по поверхах.

На першому поверсі - вітальня і тераса з видом на Неву, на другому - спальня і дитяча, на третьому - бар з домашнім кінотеатром і італійським дизайнерським шезлонгом, покритим золотою фольгою.

У цокольному поверсі - гараж і кімната очікування для охоронців і водіїв.

Варто відзначити, що Кривоногих хоче отримати за здачу квартири в оренду 700 тисяч рублів (258 050 гривень).

Нагадаємо, що відомо про всіх жінок Володимира Путіна.

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