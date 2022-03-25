Путін лише одного разу був одружений, а ось коханок у нього було кілька.

Президент Російської Федерації Володимир Путін намагається не розголошувати подробиці свого особистого життя, але від цікавих журналістів мало що вдається приховати.

Особливо прискіплива увага до Путіна почалася, коли Росія вторглася в незалежну Україну. І як кажуть в народі, ворога потрібно знати в обличчя. Тому сьогодні УНІАН розповість про особисте життя "фюрера", який не дає спокою нашій країні.

Володимир Путін: дружина

Володимир Путін офіційно був одружений всього один раз. 28 липня 1983 року 30-річний Путін одружився на 25-річній Людмилі Олександрівні Шкребневій. Відомо, що познайомилися вони в театрі. Друг Путіна запросив його і Людмилу з подругою на виставу. Тоді між ними і виникла іскра.

Сам Путін неодноразово говорив про те, що йому подобалося бути холостяком. І понад три роки він чинив опір шлюбу з Людмилою. Сама жінка зізнавалася, що Володимир часом був грубий з нею і міг образити. Але її кохання до нього було сильнішим, і саме завдяки цьому почуттю їй вдалося створити з ним сім'ю.

У шлюбі у них народилися дві дочки Марія і Катерина. І начебто нічого не віщувало біди, але в 2013 році стало відомо про розлучення Володимира і Людмили. Влітку того ж року Путін заявив, що їх шлюб фактично завершено. Вінчання, як трохи пізніше зазначив Путін, не проводилося, тому, за його словами, релігійної сторони розлучення не існує.

Володимир Путін: коханки

"Фюреру" часто приписували романи з різними жінками. Однією з них стала гімнастка Аліна Кабаєва. Чутки про їхній роман ходять ще з 2008 року, попри те, що тоді Путін ще перебував в офіційному шлюбі. Більш того, подейкували, що у нього є позашлюбна дитина від Кабаєвої. До слова, зараз, під час війни в Україні, яку розв'язала Росія, Кабаєва ховається разом зі своїми дітьми в Швейцарії. Втім, ні гімнастка, ні президент РФ ніяк не коментують свої стосунки.

Ще один роман, який приписували Путіну - це стосунки з боксеркою Наталією Рагозіною. Одного разу вони потрапили в об'єктиви папараці на турнірі з самбо.

Британські ЗМІ також неодноразово приписували "фюреру" роман зі "шпигункою" розвідки РФ Анною Чапман. Цікаво, що дівчина так і ні підтвердила роман з Путіним, ні спростувала. Так би мовити, тримає інтригу до останнього.

І вишенька на торті. Російські журналісти в 2020 році заговорили про те, що у президента РФ є таємна сім'я. Посилаючись на свої джерела, журналісти відзначали, що Путін може зустрічатися зі Світланою Кривоногих, яку до того ж, за їхніми словами, він непогано забезпечував. Представник Путіна - Дмитро Пєсков - одного разу сказав, що не знає Кривоногих, тому вірити в правдивість цього роману - не варто. Хоча, все може бути.

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