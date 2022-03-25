Президент Російської Федерації Володимир Путін намагається не розголошувати подробиці свого особистого життя, але від цікавих журналістів мало що вдається приховати.
Особливо прискіплива увага до Путіна почалася, коли Росія вторглася в незалежну Україну. І як кажуть в народі, ворога потрібно знати в обличчя. Тому сьогодні УНІАН розповість про особисте життя "фюрера", який не дає спокою нашій країні.
Володимир Путін: дружина
Володимир Путін офіційно був одружений всього один раз. 28 липня 1983 року 30-річний Путін одружився на 25-річній Людмилі Олександрівні Шкребневій. Відомо, що познайомилися вони в театрі. Друг Путіна запросив його і Людмилу з подругою на виставу. Тоді між ними і виникла іскра.
Сам Путін неодноразово говорив про те, що йому подобалося бути холостяком. І понад три роки він чинив опір шлюбу з Людмилою. Сама жінка зізнавалася, що Володимир часом був грубий з нею і міг образити. Але її кохання до нього було сильнішим, і саме завдяки цьому почуттю їй вдалося створити з ним сім'ю.
У шлюбі у них народилися дві дочки Марія і Катерина. І начебто нічого не віщувало біди, але в 2013 році стало відомо про розлучення Володимира і Людмили. Влітку того ж року Путін заявив, що їх шлюб фактично завершено. Вінчання, як трохи пізніше зазначив Путін, не проводилося, тому, за його словами, релігійної сторони розлучення не існує.
Володимир Путін: коханки
"Фюреру" часто приписували романи з різними жінками. Однією з них стала гімнастка Аліна Кабаєва. Чутки про їхній роман ходять ще з 2008 року, попри те, що тоді Путін ще перебував в офіційному шлюбі. Більш того, подейкували, що у нього є позашлюбна дитина від Кабаєвої. До слова, зараз, під час війни в Україні, яку розв'язала Росія, Кабаєва ховається разом зі своїми дітьми в Швейцарії. Втім, ні гімнастка, ні президент РФ ніяк не коментують свої стосунки.
Ще один роман, який приписували Путіну - це стосунки з боксеркою Наталією Рагозіною. Одного разу вони потрапили в об'єктиви папараці на турнірі з самбо.
Британські ЗМІ також неодноразово приписували "фюреру" роман зі "шпигункою" розвідки РФ Анною Чапман. Цікаво, що дівчина так і ні підтвердила роман з Путіним, ні спростувала. Так би мовити, тримає інтригу до останнього.
І вишенька на торті. Російські журналісти в 2020 році заговорили про те, що у президента РФ є таємна сім'я. Посилаючись на свої джерела, журналісти відзначали, що Путін може зустрічатися зі Світланою Кривоногих, яку до того ж, за їхніми словами, він непогано забезпечував. Представник Путіна - Дмитро Пєсков - одного разу сказав, що не знає Кривоногих, тому вірити в правдивість цього роману - не варто. Хоча, все може бути.