Їх пропорції максимально наближені до ідеальних.

Українські дівчата найкрасивіші, і це всім вже давно відомий факт. Наші моделі тому черговий доказ. Саме вони представляють нашу країну на модних подіумах і на обкладинках глянцевих журналах.

Алла Костромічова

35-річна Алла Костромічова володіє суворою зовнішністю, якою і підкорила модельний бізнес. При цьому в дитинстві вона комплексувала через довгі ноги і густе волосся. Тоді вона навіть не підозрювала, що весь світ буде вважати це гідністю.

Відомо, що Костромічова дефілювала для демонстрації колекцій Олександра Маккуїна, Крістіана Діора, Ніни Річчі, Роберто Каваллі, "Гермеса", "Баленсіаги" і "Валентино".

Сніжана Онопко

Блакитні очі, темно-русяве волосся, дуже тонка фігура - такою Сніжану Онопку прийняв світ високої моди. Перші великі гроші вона заробила, коли її запросили рекламувати косметику японської фірми Shiseido. Саме Сніжана стала єдиною українкою, чиє фото двічі було опубліковано на обкладинці італійського журналу Vogue. Той, хто був удостоєний цього, автоматично переходить в статус супермоделі.

Олеся Стефанко

Олеся Стефанко - ще одна українська красуня, яка змогла здобути почесний титул. Переможниця конкурсу "Міс Україна-Всесвіт 2011", 2 місце в конкурсі "Міс Всесвіт 2011" та почесне звання "Першої віце-міс Всесвіт 2011". Це найвище досягнення представниць України у змаганні "Міс Всесвіт".

Аліна Байкова

Мало хто знає, що супермодель Аліна Байкова колись працювала офіціанткою. Кілька разів вона намагалася пробитися в модельний бізнес, але їй відмовляли. Але завзятості дівчини можна тільки позаздрити. Удача повернулася до неї обличчям і вона таки стала моделлю.

Цікаво, що в 2017 році з'явилися чутки про те, що Аліна зустрічається з Леонардо Ді Капріо. Майже рік знаменитості тягнули інтригу, але пізніше Байкова зізналася, що з голлівудським актором її пов'язує тільки дружба.

Вероніка Дідусенко

Вероніка Дідусенко - українська модель, переможниця конкурсу "Міс Україна 2018" та активістка в галузі захисту прав жінок. Сьогодні дівчина успішно поєднує виховання п'ятирічного сина Алекса, активну роботу над кампанією і продовжує професійний розвиток в модельній сфері, співпрацюючи як з українськими, так і зарубіжними дизайнерами.

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