Нещодавно хореограф отримав українське громадянство, що дуже його потішило.

Хореограф Амадор Лопес показав нову брутальну зачіску, яка дуже сподобалася його фанаткам. Нещодавно він отримав українське громадянство, а тепер його назвали "справжнім козаком",

Новий імідж Лопес показав у Stories свого Instagram.

Хореограф вже довгий час робив собі екстравагантний чубчик, проте сьогодні він пішов до перукаря та зробив нову зачіску. Тепер Лопес виглядає брутальним та стильним чоловіком. Сам він, судячи з фото, також задоволений новим іміджем.

"Справжній козак", - написали у коментарях на сторінці Лопеса фанатки, яким сподобався новий образ.

Нещодавно хореограф розповів, що він отримав українське громадянство. Проте 4 дні тому Лопес написав, що він досі не отримав паспорт України, хоча вже має посвідку. За словами танцюриста, його ще зарано поздоровляти, адже йому не вдається відмовитися від паспорта громадянина Венесуели.

Нині він не може поїхати до посольства, адже найближча з установ знаходиться у РФ. Через коронавірус та політичну ситуацію Лопес вимушений залишатися без паспорта України. Проте він сподівається, що вже скоро ситуація буде вирішена.

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Автор: Віолетта Орлова