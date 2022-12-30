Телеведуча і YouTube-блогер поділилася чуттєвими фото, зробленими під час недавньої фотосесії.

Відома телеведуча і автор YouTube-каналу Маша Єфросиніна поділилася зі своїми підписниками в Instagram новими фото у відвертому вбранні. Так, зірка опублікувала кілька чорно-білих знімків, на яких вона позує в сукні з відкритими плечима і зоною декольте.

Фотографії Єфросиніна підписала коротко: "Спустошена, але намагаюся бути сильною". Очевидно, ця фраза описує стан 43-річної ведучої після більш ніж 10 місяців повномасштабної війни в країні.

Відзначимо, що Машу досить часто хейтять в соцмережах. Величезна хвиля критики пов'язана з її зовнішністю - злі язики критикую її за те, що вона нібито занадто худа. Деякі навіть приписують анорексію. У своїй програмі "Взрослые девочки" Маша зізнавалася, що на подібні коментарі вона реагує досить болісно.

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Реакція соцмереж

"Красуня"

"Яка ви прекрасна, просто неймовірно!"

"Маша, моя думка - ви навіть коли емпті (спустошені, - ред) - все одно більш наповнені, ніж мільйони інших людей. Просто іноді бувають паузи... Відпочити, почистити мізки, переродитися в нових ідеях. Дуже вас поважаю і захоплююся!"

Нагадаємо, Єфросиніна згадала дитинство в Криму. За словами знаменитості, коли вона була дитиною, в рідному для неї місті Керч теж час від часу вимикали електроенергію з метою економії.

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