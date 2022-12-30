Відома телеведуча і автор YouTube-каналу Маша Єфросиніна поділилася зі своїми підписниками в Instagram новими фото у відвертому вбранні. Так, зірка опублікувала кілька чорно-білих знімків, на яких вона позує в сукні з відкритими плечима і зоною декольте.
Фотографії Єфросиніна підписала коротко: "Спустошена, але намагаюся бути сильною". Очевидно, ця фраза описує стан 43-річної ведучої після більш ніж 10 місяців повномасштабної війни в країні.
Відзначимо, що Машу досить часто хейтять в соцмережах. Величезна хвиля критики пов'язана з її зовнішністю - злі язики критикую її за те, що вона нібито занадто худа. Деякі навіть приписують анорексію. У своїй програмі "Взрослые девочки" Маша зізнавалася, що на подібні коментарі вона реагує досить болісно.
Реакція соцмереж
- "Красуня"
- "Яка ви прекрасна, просто неймовірно!"
- "Маша, моя думка - ви навіть коли емпті (спустошені, - ред) - все одно більш наповнені, ніж мільйони інших людей. Просто іноді бувають паузи... Відпочити, почистити мізки, переродитися в нових ідеях. Дуже вас поважаю і захоплююся!"
Нагадаємо, Єфросиніна згадала дитинство в Криму. За словами знаменитості, коли вона була дитиною, в рідному для неї місті Керч теж час від часу вимикали електроенергію з метою економії.