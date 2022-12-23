За словами знаменитості, коли вона була дитиною, в рідному для неї місті Керч теж час від часу вимикали електроенергію з метою економії.

Відома українська телеведуча Марія Єфросиніна згадала своє дитинство в Керчі. Як розповіла знаменитість, в 1992 році там практикували відключення електроенергії з метою економії. Але події того часу і сьогоднішні реалії взагалі не піддаються порівнянню.

"Його вимикають щодня: в гіршому випадку, в 18, коли батьки ще не повернулися (тоді обов'язково потрібно збігати до ліфта постукати і покричати, чи не застрягли вони), або близько 20-ти тоді ще можна повечеряти разом з сім'єю. Але, як правило, вимикали під час вечері. І тато запалював гасову лампу, а мама діставала кубики сухого спирту і готувала на ньому їжу... Нас з сестрою замотували в батьківський кожух – я одягала один рукав, Ліза –інший, так і сиділи", - поділилася Єфросиніна в Instagram-блозі.

Вона зізналася, що до 24 лютого під час відключень електроенергії часто згадувала ті вечори в кожусі і під гасовою лампою, але навіть подумати не могла, що попереду на неї і всіх українців чекають більш жорсткі реалії:

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"Кожен раз я говорила собі: "Боже, як круто, що це просто щитки вибило, або аварія якась на пару годин! Як добре, що цей жах з постійною темрявою і холодом позаду". Але, виявилося, що це був не жах! За вікном тоді не було вибухів, не треба було бігти в укриття, вранці можна було ніжитися під ковдрою і мирно бігти в школу, де все забувалося. Та що там, ті часи здаються пригодою порівняно з тим, через що проходить сьогодні кожен українець".

Відключення електроенергії в Україні

З жовтня Росія почала наносити масовані ракетні удари по енергетичних об'єктах України, щоб залишити українців без електрики на зимовий період. Спочатку було введено аварійні відключення на 2-6 годин, проте коли ситуація погіршилася, у всіх областях світло почали вимикати на більш тривалі проміжки.

Наприклад, після масованого ракетного обстрілу 23 листопада в багатьох регіонах електрика зникла на кілька діб. Тоді актриса театру і кіно Ольга Сумська показала, як варила суп на газовій туристичній плиті.

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