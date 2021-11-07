З Марілією Мендонса загинули ще чотири людини.

26-річна бразильська співачка Марілія Мендонса загинула 5 листопада в результаті падіння літака в П'єдаді-де-Каратінге. Крім неї, загинули ще чотири людини - два пілоти, її дядько і продюсер.

Про це повідомляє G1.

Так, пізніше в мережі з'явилося відео, на якому видно, що літак впав прямо над водоспадом. На моторошних кадрах рятувальники намагаються дістати тіла загиблих з літака.

За даними видання, літак зазнав аварії через високовольтні дроти, які він зачепив. Також повідомляється, що співачка на цьому судні летіла на свій концерт, який так і не відбувся. Попрощатися зі співачкою прийшли понад 100 000 чоловік.

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У 2015 році Мендонса випустила свій однойменний дебютний міні-альбом, проте вона здобула популярність тільки після випуску свого першого однойменного концертного альбому в 2016 році, який отримав потрійну платинову сертифікацію за продані 240 000 копій.

Її другий альбом Realidade був випущений в 2017 році і отримав номінацію на "Латинську Греммі" в номінації "Найкращий альбом в стилі сертанежа". У 2019 році вона випустила концертний альбом Тodos os Cantos, який приніс їй потрійну платинову сертифікацію за 240 000 проданих копій і премію "Латинської Греммі" в номінації "Найкращий альбом в стилі сертанежа".

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Автор: Діана Могилєвич