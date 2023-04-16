Востаннє співачка ділилася думками ще влітку.

Українська співачка і актриса Надія Мейхер, яка вже давно "зникла з радарів" та нічого не публікує на своїй сторінці у соціальних мережах, поїхала з України. За словами блогера Богдана Беспалова, колишня учасниця гурту "ВІА Гра" переїхала вже "з кінцями".

"Вона зникла, нічого не коментує... По сусідству з Олегом Винником живе вона, в Німеччині. По сусідству, я маю на увазі, не в плані, що в них там квартири поряд. А те, що вони в одній країні, з кінцями туди переїхала Мейхер", - повідомив блогер на своєму YouTube-каналі.

Співачка "замовчала" про повномасштабну війну РФ проти України ще влітку. Тоді вона розмістила останній допис на своїй офіційній сторінці в Instagram. У ньому Мейхер ділилася думками про внутрішні зміни. Після цього вона нічого не писала, нові фото та відео з'являються лише на іншій сторінці - магазині одягу від співачки, де вона демонструє товари.

Відео дня

"Я хочу вірити, що ти повністю з Україною і ти навіть не задумуєшся про те, щоб загравати якось зі своєю громадянської позиції в сторону країни боліт. Але твоє мовчання ніяк не прикрашає штрих до твого портрета", - резюмував Беспалов.

Що відомо про Надію Мейхер

Співачці 41 рік, вона народилася у Хмельницькій області. З 2000 по 2006 роки Мейхер виступала у складі відомого гурту "ВІА Гра". Після цього вона працювала ведучою шоу "Неймовірні історії кохання", з 2011 по 2014 роки зірка також працювала у проекті "Неймовірна правда про зірок". У 2014 році Мейхер коментувала війну та російську агресію, проте називала українців та громадян країни-агресорки "братніми народами".

У 2020 році Мейхер брала участь у шоу "Танці з зірками", вона дійшла до фіналу та разом з танцюристом Кирилом Васюком посіла друге місце. У 2021 році артистка дебютувала як оперна співачка. З перших днів повномасштабної війни РФ проти України Мейхер висловлювалася проти російської агресії.

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