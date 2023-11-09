Співак Сліман Небчі на музичному конкурсі виконає пісню про кохання.

Франція розсекретила ім’я артиста, який представлятиме країну на масштабному пісенному конкурсі "Євробачення - 2024".

Щасливчиком став Slimane. На цьогорічному пісенному конкурсі артист заспіває французькою мовою про кохання. Його композиція "Mon Amour" є своєрідною присвятою всім тим, хто вміє відчувати та дарувати любов.

Чим відомий Сліман Небчі

Справжнє імʼя французького співака алжирського походження – Сліман Небчі. У творчому доробку має альбом і дев’ять синглів.

Slimane розпочав карʼєру з публікації авторських пісень у мережі. Згодом була участь у низці музичних телевізійних конкурсів. У 2015 році артист отримав роль у французькому мюзиклі Марія-Антуанетта і кавалер де Мезон-Руж у постановці Дідьє Барбелів’єна.

Що відомо про "Євробачення-2024"

Гучна перемога співачки Loreen на конкурсі у 2023 році передала естафету Швеції, яка 2024 року зустрічатиме гостей-артистів з усього світу. Відомо, що музичний конкурс відбудеться в Мальме. Цікаво, що місто вже втретє приймає видатну подію.

Масштабний музичний конкурс розпочнеться з першого півфіналу 7 травня, після чого відбудеться другий півфінал 9 травня. А великий фінал, у якому буде визначено переможця, заплановано на 11 травня.

Нагадаємо, що стало відомо, хто в Україні візьме участь у Нацвідборі на "Євробачення-2024".

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