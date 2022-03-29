Через обстріл багато житла не підлягає відновленню, його доведеться відбудовувати заново після завершення війни в Україні.

Повномасштабна війна в Україні почалася 24 лютого 2022 року, коли російська армія вторглася на українську територію і почала бомбити міста. Попри заяви про те, що тут нібито йде "спецоперація", окупанти бомблять мирних жителів і їхні будинки. Від обстрілів постраждало житло деяких відомих українських особистостей.

Ілона Гвоздьова

Постраждали від обстрілів окупантів апартаменти хореографа Ілони Гвоздьової. Обійшлося без поранених, оскільки практично відразу після початку повномасштабних бойових дій зірка з сім'єю полетіла за кордон.

Проте танцівниця зазначила, що руйнування досить серйозні - будинок доведеться відбудовувати з фундаменту.

Ігор Кондратюк

Будинок Кондратюка під Києвом обстріляли прямо в день його народження-14 березня. На своїй Facebook-сторінці шоумен поділився жахливими фотографіями того, як виглядає його сімейне гніздо після обстрілу. Проте, на щастя, ніхто не постраждав.

"Одне з перших привітань з ювілеєм мені сьогодні "прилетіло" від рашистів. Росіяни-гі**но планети Земля, - потрапили в наш будинок під Києвом. Горіть в пеклі, імперські Безславні безмозкі покидьки! Слава ВСУ! Слава Україні! Смерть російським окупантам!",- заявив Кондратюк, публікуючи знімки свого розбитого будинку.

Валерій Харчишин

"Цей будинок під Гостомелем - частина мого життя. У ньому виросли і жили троє моїх синів. Я будував його за всі гроші, які я заробляв. Я боровся за нього, коли у мене відбирали землю, коли намахували будівельники шахраї – перебудовував майже все. Нещодавно я побудував поруч будиночок для батьків, які виявили бажання переїхати. Під час затяжної ковід-кризи. На останні гроші. Батьки не переїхали. Не встигли. Для моїх дітей цей будинок - їхній будинок. Їхня Україна.

Вчора (26 березня, - ред) він повністю згорів. Орки потрапили в нього. У моїх дітей тепер немає їх України", - написав фронтмен групи" Друга ріка " на своїй сторінці в Facebook.

Попри те, що будинок зруйнований, ніхто з сім'ї артиста не постраждав - на щастя, на момент обстрілу російськими окупантами мирного селища, нікого не було вдома. Харчишин вивіз свою сім'ю в перші дні початку повномасштабного вторгнення.

Юрій Фалеса

У будинок українського продюсера в Києві також прилетів ворожий снаряд. Будівля вигоріла повністю, ремонту не підлягає. Обстріл стався в ніч з 16 на 17 березня.

"Ні вдома, ні офісу більше немає! Всі живі! Що ж, будемо відбудовуватися заново!",- написав Фалеса у себе в Facebook-блозі.

Нагадаємо, шеф-кухар Ектор Хіменес-Браво після 12 років життя в Україні пояснив, чому РФ програє війну.

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