Відомий шеф-кухар активно допомагає українській армії.

Відомий шеф-кухар Ектор Хіменес-Браво, який вже більше десяти років живе в Україні, продовжує допомагати українській армії і підтримує бойовий дух своїх шанувальників.

У своєму Instagram-блозі телекулінар поділився висновками, зробленими після такого тривалого проміжку часу, який він прожив тут. Також він аргументував, чому саме перемога буде за Україною.

"Що я дізнався про українців за 12 років життя в цій країні? Дуже виховані і працьовиті люди. Їх об'єднує щось більше ніж мова, історія, колір шкіри і територія. Українець - це дух. Українці не хлопчики для биття, які траплялися Росії всі ці десятки років. Україна - маленька країна щодо Росії

Українці - велика нація. Українець залишається українцем не дивлячись на те, де зараз живе. Тому ми отримали таку колосальну підтримку миру", -написав Хіменес-Браво.

Крім того, за його спостереженнями, українці - дуже освічена нація.

"Українці - це працьовиті бджоли, які в потрібний момент об'єднуються і стають воїнами. Вони і до війни були вольовими і сильними. Але війна їх так згуртувала, що цим надихається весь світ. Українці - я гордий, що живу з вами ці 12 років і просочився вашим духом", - резюмував Ектор Хіменес-Браво.

Зазначимо, за кілька днів до повномасштабного вторгнення російської окупаційної армії в Україну, Хіменес-Браво полетів у відпустку в рідну Колумбію. Однак дізнавшись про те, що відбувається, шеф-кухар прийняв рішення повернутися в Україну. Тут кулінар активно допомагає українцям, які були змушені покинути свої домівки через напад окупантів. Хіменес-Браво у своїх ресторанах готує їжу для військових ЗСУ, тероборони, лікарень.

Нагадавши, Scorpions змінили слова пісні Wind of change в підтримку України.

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