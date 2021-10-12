Оля Полякова розповіла про інцидент, який стався з Алісою.

Молодшу дочку української співачки Олі Полякової покусав дворовий кіт. В результаті 10-річній Алісі доводиться приймати антибіотики, оскільки після укусу відбулося зараження.

"Кіт вкусив і сталося зараження. І ось тепер нам доводиться носити пов'язку, не ходити в школу і пити антибіотики", - сказала Полякова в інста-сторіз.

Виявилося, що дитина всього лише хотіла погладити кота, але той накинувся на неї і покусав. Зірка вирішила втішити свою дочку і провести з нею час. Дівчата вирушили гуляти Києвом.

Хто така Оля Полякова

Вперше голосно про себе Полякова заявила в 2013 році з хітом "Шлепки". Кліп на цю пісню розробляв Потап. Слідом за цим вона представила ще одну роботу - "Люли", яку на YouTube подивилося понад 6 млн осіб. Потім співачка випустила ще кілька хітів - "Любовь-морковь", "Первое лето без него", "О Боже, как больно".

У лютому 2018 року співачка була визнана найкрасивішою жінкою року України за версією журналу "Viva!"1 лютого 2019 року вийшов міні-альбом "Королева ночі". 18 листопада того ж року співачка представила пісню і відеокліп "Эй, секундочку". 21 серпня 2020 року виконавиця випустила композицію "Белый танец".

Відомо, що Оля Полякова в шлюбі з бізнесменом Вадимом Поляковим. Вони виховують двох дочок - Марію і Алісу.

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Автор: Діана Могилєвич